A cura della Redazione

Il cantante napoletano Rosario Miraggio dona 4mila euro alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli.

Un gesto di solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti in cura presso l’ospedale pediatrico, il più grande e importante del Mezzogiorno

Un contributo economico, devoluto alla Fondazione che andrà a sostegno della ricerca in oncologia pediatrica e che testimonia, ancora una volta, la vicinanza dell’artista partenopeo ai più fragili.

Ieri mattina, presso i locali della Fondazione, il cantante ha voluto personalmente essere presente per la consegna. Ad accoglierlo, la direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano, che ha ringraziato Rosario Miraggio “per aver scelto ancora una volta - dichiara - di essere vicino a noi e ai nostri bambini”.

"Sostenere la Fondazione Santobono-Pausilipon rende felici perché la loro azione, in sostegno dei più piccoli, è davvero meritoria. L’impegno assicurato, ogni giorno, dalla Fondazione è prezioso”, ha evidenziato Miraggio. "Gli artisti, chi ha possibilità, ha il dovere di dare una mano - ha poi proseguito -. Farlo per i più piccoli ha un fascino particolare. Non è dare, è ricevere. Ringrazio, per questo, la direttrcie Matrisciano, donna dalla rara sensibilità. Con lei ringrazio tutto il personale, i ricercatori che ogni giorno fanno una azione meritoria. Ho in mente altri progetti. Il momento storico che viviamo ci impone di aumentare queste azioni, di puntare sulla solidarietà. Ai mei fans, a chi mi chiede le ragioni della scelta e della comunicazione, dico che le buone azioni devono essere contagiose. Ognuno di noi può farlo, basta un gesto piccolo", ha concluso l'artista.