A cura della Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Polizia di Ponticelli e i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, con il supporto delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di viale Carlo Miranda a Ponticelli.

Rinvenuti una pistola semiautomatica Beretta con matricola abrasa carica, 7 munizioni calibro 9x21, 16 munizioni calibro 380, un involucro contenente circa 148 grammi di cocaina, 3 telefoni cellulari e 15.000 euro.

In un vano ascensore c'erano invece una bomba a mano modello militare, 13 panetti di hashish del peso di circa 1,3 kg, diverse bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 400 grammi, 46 munizioni GFL, 9 munizioni Luger e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il tutto è stato sequestrato.