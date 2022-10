A cura della Redazione

Minaccia un uomo con un coltello, denunciata dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Consalvo a Fuorigrotta per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di aver avuto un diverbio con una donna nel suo appartamento e che quest’ultima lo aveva minacciato con un coltello danneggiando, altresì, alcuni suppellettili.

La donna è stata identificata per una 43enne brasiliana, e trovata in possesso del coltello della lunghezza di circa 17 cm. Dovrà rispondere di minacce aggravate e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.