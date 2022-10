A cura della Redazione

Coniglietto intrappolato sotto un’auto dove era andato a rifugiarsi per nascondersi dal frastuono e dal caos della città. L'animaletto viene salvato dai cittadini che chiedono l'intervento di un carroattrezzi.

Napoli, via Foria, un piccolo coniglietto si era rifugiato sotto una vettura non volendone sapere di venire fuori e così un gruppo di cittadini, unito dallo spirito di solidarietà, lo ha salvato dopo aver richiesto l’intervento di un carroattrezzi per spostare e la vettura e tirar fuori il piccolo leporide.

L’impresa del salvataggio è stata ripresa dai cellulari e il video è stato segnalato da diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, il quale con il conduttore de La Radiazza Gianni Simioli ha espresso parole di apprezzamento per il valoroso gesto:

“Questa è la Napoli che vorremmo sempre vedere e di cui vorremmo sempre parlare. Cittadinanza unita in difesa degli animali, dei più deboli, pronta a cooperare per arrivare ad un obiettivo comune. Che questa impresa possa far sbocciare anche in altre menti l’idea della collettività e della giustizia”.