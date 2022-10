A cura della Redazione

Controlli della Polizia in occasione della partita Napoli-Bologna disputatasi ieri allo stadio "Maradona". Durante i servizi di filtraggio per l’accesso all'impianto sportivo, i poliziotti del Commissariato San Paolo hanno sanzionato 8 persone, tra i 19 e i 39 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dello stadio.

Tre le persone denunciate, tra i 21 e i 44 anni, di cui una per scavalcamento da un settore all’altro, un’altra perché trovata in possesso di un coltello, mentre la terza per lesioni personali e violenza nei confronti di uno steward.

Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo e, contestualmente, sono stati sanzionati per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.