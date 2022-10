A cura della Redazione

Incidente mortale a Napoli in via Terracina (zona Fuorigrotta) nella giornata di ieri. Era il primo pomeriggio quanto la Polizia Locale è intervenuta sul posto dove tre vetture erano state coinvolte in un sinistro, causato probabilmente dall’improvviso malore che ha colto il conducente di uno dei veicoli, un 60enne, che, nonostante sia stato soccorso tempestivamente da alcune persone presenti sul posto e trasportato presso l’ospedale San Paolo con una vettura privata, è stato dichiarato deceduto dai sanitari a seguito di arresto cardiaco.

Gli agenti hanno poi avvertito il pm di turno che ha disposto il sequestro dell’autovettura e la traslazione della salma presso il Policlinico di Napoli dove sarà presumibilmente effettuata l'autopsia.

La Polizia Locale ha accertato, inoltre, la presenza di telecamere in zona e procederà nei prossimi giorni alla visione dei filmati per risalire alla esatta dinamica dell'incidente.