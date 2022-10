A cura della Redazione

"Altarino" abusivo rimosso a Napoli. La Polizia Locale - che collabora con la DDA partenopea per togliere dalle strade della città ogni riferimento a simboli inneggianti in qualche modo alla malavita - è intervenuta in via Cavara, al civico 32.

Qui è stato divelto l'altare che, stando alle idnagini, era riconduvibile ad esponenti della criminalità organizzata locale.

Si tratta del nono intervento sugli undici individuati. Sul posto erano presenti anche il personale della Napoli Servizi che materialmente ha provveduto alla rimozione, e la Polizia di stato per garantire l'ordine pubblico in caso di evenutali "proteste".