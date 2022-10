A cura della Redazione

Violenza sessuale e tentato omicidio. Nella notte, una donna è sta aggredita nel parcheggio interno al Porto di Napoli, varco Pisacane. La vittima - un'agente di Polizia che aveva terminato il suo turno di servizio e si stava recando a prendere l'auto - ha contattato il 113, ed i poliziotti sono giunti subito in suo soccorso. Ha raccontato che l'individuo l'aveva colpita al capo con un sasso e aveva tentato di strangolarla per abusare di lei per poi fuggire, descrivendo l'aggressore ed indicandone la direzione di fuga.

Gli agenti dell'Uffico Prevezione Generale hanno in pochi minuti individuato l'uomo, bloccandolo in via Duomo.

E' stato identificato per 23enne bengalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Il giovane è stato così arrestato.

La donna è stata ricoverata al Cardarelli e poi dimessa.