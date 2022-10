A cura della Redazione

Preso dalla Polizia il presunto autore del furto ai danni di un anziano che, successivamente, ebbe un malore e morì.

I fatti risalgono a mercoledì scorso in piazza Principe Umberto a Napoli.

L'uomo fermato, di 46 anni, con precedenti, avrebbe agito - insieme ad una donna presumibilmente identificata in una 45enne - nel primo pomeriggio di mercoledì allorquandò rubò il borsello all'ultraottantenne che si trovava in compagnia della moglie. Poco dopo il furto, la vittima aveva accusato un malore a seguito del quale era poi deceduto in via Taddeo Da Sessa.

Attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi cattura-targhe presenti in zona, nonché analizzando i profili social degli indagati, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo e della sua presunta complice, quest’ultima denunciata per lo stesso reato. entrambi dovranno rispondere di furto pluriaggravato.