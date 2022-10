A cura della Redazione

Insegue per strada e minaccia la sua ex compagna, arrestato dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amerigo Vespucci - nel quartiere Mercato - sono stati affiancati da un’auto e la passeggera ha indicato il suo ex compagno a bordo di un’altra vettura che, poco prima, l’aveva minacciata di morte per poi inseguirla.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato l’uomo il quale, non appena sceso dal veicolo, ha continuato a minacciarla tentando, inoltre, di aggredirla ma è stato immediatamente bloccato. La vittima ha poi raccontato che già in precedenti occasioni l’individuo l’aveva minacciata e aggredita.

Un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori nonché denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.