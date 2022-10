A cura della Redazione

Armi e denaro contraffatto. Gli agenti del Commissariato di Polizia "Decumani", durante il servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Colombo in direzione di piazza Mercato hanno notato due persone a bordo di uno scooter privi del casco protettivo e con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo. Alla loro vista, i due hanno tentato di eludere il controllo accelerando.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il passeggero in possesso di una pistola replica modello “Glock”, mentre il conducente aveva un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 12 cm e 2 banconote contraffatte.

Un 18enne napoletano è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre un 16enne, anch’egli napoletano, è stato denunciato per porto abusivo di armi e spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Inoltre, al conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancato uso del casco protettivo, mentre al passeggero è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancato uso del casco protettivo.

Infine, il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed il minore è stato affidato ad un familiare.