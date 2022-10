A cura della Redazione

Martedì scorso, gli agenti del Commissariato di Polizia "Montecalvario", durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo a Napoli sono stati avvicinati da un turista inglese il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo lo aveva urtato con violenza facendolo rovinare al suolo e colpendolo, inoltre, con diversi pugni in varie parti del corpo per poi rapinarlo dell’orologio che aveva al polso. Il malvivente, subito dopo, si era dato alla fuga a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce.

Inoltre, la vittima, in sede di denuncia, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le immagini di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze dell’autore della rapina.

I poliziotti, nella giornata di ieri, percorrendo corso Vittorio Emanuele hanno intercettato e bloccato il presunto rapinatore a bordo di uno motociclo e, successivamente, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 6 orologi di un noto marchio di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza che sono stati sequestrati.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione.