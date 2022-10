A cura della Redazione

Pusher arrestato dalla Polizia a Scampia. Gli agenti del locale Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo hanno notato tre persone entrare frettolosamente in uno stabile.

I poliziotti le hanno seguite ed hanno notato che, al tredicesimo piano, vi era un uomo ad attenderle e che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una di loro. Così, li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 20 involucri contenenti circa 7 grammi di eroina e di 110 euro, mentre l’acquirente, una donna, di 6 involucri con circa 3 grammi della stessa sostanza.

Un 58enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.