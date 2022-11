A cura della Redazione

In pochi giorni, due sequestri di armi e munizioni operati dalla Polizia a Pianura.

Il primo, presso uno stabile di via Evangelista Torricelli, dove gli agenti hanno rinvenuto, tra i pannelli della controsoffittatura dell’androne, due buste contenenti 91 cartucce di diverso calibro.

Nella seconda operazione, in un complesso abitativo sempre in via Evangelista Torricelli, in un’intercapedine ricavata tra due edifici hanno trovato una pistola a tamburo 38 Special con 6 cartucce, e un involucro con 24 cartucce calibro 9x21. L'arma è risultata essere stata rubata nel 2004.