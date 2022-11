A cura della Redazione

Un arresto per spaccio di droga alla "Vela gialla" a Scampia, in via Labriola. Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, presso i porticati della struttura, un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona la quale, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 36 bustine contenenti circa 17 grammi di amfetamina, 73 involucri con circa 44 grammi di cocaina e 25 cilindretti con circa 23 grammi di eroina.

Un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.