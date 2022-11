A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano hanno notato un’auto con a bordo due persone che aveva attraversato l’incrocio tra via Paternume e viale 4 Aprile, a Secondigliano, con il semaforo rosso.

I poliziotti hanno raggiunto e controllato la vettura. Sotto al sedile lato guida c'era un coltello della lunghezza complessiva di 28 cm mentre, sotto quello lato passeggero vie era celato un mattarello della lunghezza di 46 cm.

Due napoletani, un 40enne con precedenti di polizia ed un 21enne, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il più giovane, inoltre, è stato deferito anche per false attestazioni e simulazione di reato poiché ha fornito false dichiarazioni in merito al possesso del coltello affermando che era di proprietà di un’altra persona che l’aveva minacciato.

Infine, al 40enne sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per violazione della segnaletica stradale.