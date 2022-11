A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Pietro a San Pietro a Patierno a Napoli, hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo essersi accostato al marciapiede, in cambio di una banconota ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti hanno inseguito il veicolo che ha accelerato in direzione di via Casoria, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, per poi terminare la corsa su un marciapiede di via Monte Faito dove gli occupanti hanno tentato la fuga a piedi.

Gli uomini in divisa, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il conducente trovandolo in possesso di un involucro contenente circa un grammo di marijuana e 2.500 euro, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

E. S., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.