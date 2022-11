A cura della Redazione

Oltre 18mila euro di pedaggi non pagati dal 2008 ad oggi, denunciato tassista.

L'indagine della Polizia Stradale della Sottosezione di Fuorigrotta è scaturita da una querela sporta dalla società Tangenziale di Napoli SpA, in cui si riferiva che un automobilista, alla guida di una Fiat Multipla, aveva eluso il pedaggio transitando nell'area Telepass senza però avere un dispositivo abbinato ad un regolare contratto. In tutto, 18.783,70 euro in poco meno di 15 anni.

Gli agenti hanno individuato il numero di targa, e così hanno accertato che si trattava di un veicolo immatricolato per il servizio pubblico da piazza ovvero un taxi, di proprietà di un uomo residente nella provincia di Napoli, titolare di regolare licenza rilasciata dal Comune capoluogo..

Da ulteriori controlli delle immagini si è appurato che il proprietario è stato anche l’effettivo conducente del veicolo durante i passaggi nelle piste Telepass.

Il tassista è stato denunciato per insolvenza fraudolenta, ed inoltre è stata anche effettuata una segnalazione al Servizio Trasporto Pubblico di Napoli per i provvedimenti di competenza.