A cura della Redazione

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Napoli è stata impegnata nel verificare il rispetto dell'ordinanza che prevede il divieto di circolazione nel Centro Storico per gli autobus turistici nei giorni festivi e prefestivi fino all’8 gennaio prosimo e l’Istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata, al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

Controllati 47 bus turistici dei quali 15 sono stati sanzionati per violazione del provvedimento e 5 per il mancato rispetto dei tempi di guida.

Nelle zone dei Colli Aminei e in Piazza Carlo III, i controlli sono stati estesi anche ai veicoli dedicati al trasporto scolastico cittadino. 12 quelli sottoposti a verifiche ed uno è risultato privo di autorizzazione comunale e pertanto sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi con ritiro della carta di circolazione. Inoltre, 2 conducenti, benché in possesso di licenza comunale, sono stati sanzionati perché accertato il trasporto di alunni in numero superiore a quello consentito dalla carta di circolazione. Altri 2 autisti, invece, sono stati sanzionati per aver installato panche e sedili per aumentare il numero di alunni da trasportare con pregiudizio delle condizioni di sicurezza dei passeggeri.