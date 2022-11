A cura della Redazione

Tre giovani napoletani arrestati dalla Polizia per furto d'auto. Gli agenti dell'UPG e del Commissariato di Chiaiano sono intervenuti in via Comunale Margherita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un’auto con il motore spento spinta da un’altra vettura con a bordo un uomo il quale, alla vista della pattuglia, ha accelerato tentando di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento fino a quando, giunto in via Nuova Toscanella, l’uomo è stato definitivamente bloccato, mentre l’altra vettura con a bordo due persone è stata fermata in via Croce. Quest’ultima presentava evidenti segni di effrazione e, al suo interno, vi erano un martello ed un cacciavite, arnesi con i quali era stato forzato blocco accensione. La vettura era stata appena rubata in via Iannelli.

Un 18enne ed un 27enne, entrambi con precedenti di polizia, e un altro 18enne, sono stati arrestati per furto aggravato.