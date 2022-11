A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Detta Tramvia Fratta un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 524 dosi contenenti circa 161 grammi di cocaina.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 116 dosi con 38 grammi della stessa sostanza, un cellulare e 120 euro.

A. G., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.