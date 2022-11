A cura della Redazione

Infermiera aggredita da un paziente che aveva soccorso poco prima. Il fatto si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania a Ponticelli.

L'operatrice sanitaria, in servizio al 118, era intervenuta presso la Metropolitana di Scampia dove era stata segnalata una persona priva di sensi. Quest'ultima, una volta trasportata in ambulanza in ospedale, e in attesa di essere visitata dopo aver ripreso conoscenza, ha colpito - senza motivo - con un calcio l'infermiera.

Gli agenti di Polizia dell'UPG, intervenuti presso la struttura sanitaria, hanno rintracciato e identificato l’aggressore: si tratta di un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per percosse.