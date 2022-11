A cura della Redazione

Sono in corso da stamane le operazioni di sgombero della palazzina di via Egiziaca n. 35 a Pizzofalcone a Napoli. Sono 16 le abitazioni occupate abusivamente da diversi nuclei familiari.

Sul posto le forze dell'ordine e gli agenti di Piolizia Locale. Non ci sono stati disordini.

Lo scorso 10 novembre vennero sequestrati gli alloggi in cui si erano stabiliti, in modo illegittimo, gli occupanti, al fine di assegnarli ai legittimi aventi diritto. In quell'occasione, furono denunciate 17 persone per invasione di terreni ed edifici.

Tra i "residenti" anche persone imparentate con esponenti della criminalità, anche organizzata. Proprio per questo, lo stabile - di edilizia popolare - è stato ribattezzato "Il palazzo della camorra".