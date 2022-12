A cura della Redazione

Al polso un orologio di lusso senza però saper dire dove lo avesse acquistato o perché ne era in possesso.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Seggio del Popolo, in zona Duomo a Napoli, hanno notato due persone che, con fare sospetto, si stavano introducendo all’interno di uno stabile.

I poliziotti li hanno raggiunti e controllati trovando uno di loro in possesso dell'orologio di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 36enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione, mentre l’orologio è stato sequestrato.