A cura della Redazione

Minacce di morte alla vicepreside e ad alcuni studenti di una scuola a Napoli, denunciato dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena sono giunti in via traversa I Filippo Maria Briganti per la segnalazione di una persona armata di pistola che, dal tetto di pertinenza della sua abitazione, stava minacciando alcuni alunni di un istituto scolastico poco distante, ubicato in via Don Giovanni Bosco.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno bloccato l’uomo mentre usciva dall’appartamento dove hanno poi rinvenuto una pistola a salve priva di tappo rosso.

Il soggetto, la settimana scorsa, si era presentato proprio presso la scuola dove, per futili motivi, aveva minacciato di morte la vicepreside e diversi studenti per poi danneggiare alcuni scooter di docenti e ragazzi.

I poliziotti, inoltre, hanno verificato che l’uomo aveva occupato abusivamente la casa in cui si trovava.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio ed invasione di terreni o edifici.