A cura della Redazione

Due spacciatori arrestati dalla Polizia a Napoli. Gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato in via Vicinale Pignatiello un’auto con a bordo un uomo trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 21 grammi di crack.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto, in un armadio della camera da letto, 613 euro e altri 2 involucri, di cui uno contenente circa 14 grammi della stessa sostanza e l’altro, invece, circa 300 grammi di cocaina.

L’uomo, un 44enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, invece, nel transitare in corso Amedeo di Savoia, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 190 euro, mentre l'acquirente di due involucri contenenti circa 0,4 grammi di cocaina.

Un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un 56enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.