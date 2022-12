A cura della Redazione

Quattro palazzine evacuate, fiamme alte e una notte da dimenticare. Paura ieri sera, intorno alle 23, in via Colonnello Carlo Lahalle 3, dove il deposito di un supermercato è andato a fuoco.

I carabinieri hanno dovuto sgomberare diverse famiglie per il rischio le loro case venissero coinvolte dalle fiamme, questo mentre i vigili del fuoco provvedevano ad estinguere il rogo.

Per il momento le famiglie sgomberate non potranno accedere alle proprie abitazioni fino a quando gli stabili non saranno ritenuti sicuri. Attivata anche la protezione civile.

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti ed al momento non si esclude alcuna pista.

Per Giuseppe Alviti leader Federazione Nazionale Lavoratori si tratta di “un episodio molto inquietante che lascia l'amaro in bocca. Ecco perché chiedemmo in tempi non sospetti di avere più militari a Napoli, così da ottenere sicurezza e serenità sociale”.