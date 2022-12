A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Terracina per la segnalazione di due persone che, dopo essere scese da un furgone, stavano armeggiando intorno ai locali adibiti all’impianto di riscaldamento di un istituto scolastico con l’intento di asportare il carburante.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga; uno dei due ha fatto perdere le proprie tracce mentre l’altro è stato raggiunto e bloccato.

Inoltre, nel furgone, gli operatori hanno rinvenuto tre taniche da mille litri per il trasporto del carburante e diversi arnesi atti allo scasso.

A. E., 21enne napoletano, è stato arrestato per tentato furto.