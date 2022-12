A cura della Redazione

Fermato per rapina e ricettazione un minorenne a Napoli, trasferito in un istituto di pena minorile.

Il provvedimento è stato eseguito di poliziotti dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario.

Il 17enne era latitante dal 13 dicembre scorso, giorno in cui il GIP aveva disposto la misura cautelare, ed è stato rintracciato, a seguito di serrate investigazioni, presso un’abitazione ubicata in zona Quartieri Spagnoli, in compagnia di due soggetti, entrambi denunciati per favoreggiamento personale.

Il giovane è gravemente indiziato di aver commesso due rapine, un furto con strappo di orologi di valore, una rapina tentata di autovettura e ricettazione di un monile. Per la rapina consumata di un orologio e per la tentata rapina di un’autovettura è stata contestata la circostanza aggravante di aver agito con l’utilizzo di arma comune da sparo in luogo pubblico.