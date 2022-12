A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vomero hanno arrestato un 41enne napoletano con precedenti.

L'uomo, insieme ad un'altra persona (il conducente), viaggiava su un'auto a cui era stato intimato l’alt in via Salvator Rosa. Alla loro vista, il guidatore ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Salita Stella, lo stesso è sceso dal veicolo e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero è stato bloccato e trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un’auto e di uno scooter.

Nell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, un coltello ed alcuni indumenti di colore scuro. Inoltre, hanno accertato che il mezzo su cui viaggiavano era stato rubato venerdì scorso.

Il 41enne dovrà rispoendere di resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato inoltre denunciato per ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.