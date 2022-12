A cura della Redazione

Danneggia autobus ANM a Napoli, arrestato dalla Polizia.

Gli agenti dell'UPG sono intervenuti ieri mattina in via Fratelli Cervi, nel quartiere Scampia, per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni passanti e dall’autista del mezzo che indicavano un uomo, in forte stato di agitazione, quale autore del danneggiamento dei tergicristalli anteriori del pullman.

Gli agenti lo hanno raggiunto ma l’individuo, dopo averli minacciati, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una collutazione, è stato bloccato.

Un 43enne marocchino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni aggravate, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.