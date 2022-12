A cura della Redazione

Nella notte, gli agenti di Polizia dell'Ufficio prevenzione Generale sono intervenuti in via Hugo Pratt a Scampia per la segnalazione di un furto in atto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un cittadino il quale ha raccontato di aver notato tre persone giungere a bordo di un’auto e, dopo aver armeggiato su una vettura in sosta, darsi alla fuga con entrambi i veicoli.

Grazie alle descrizioni fornite, gli uomini in divisa sono riusciti ad intercettare in via Monterosa uno dei tre a bordo della vettura utilizzata per commettere il reato; lo stesso, alla vista della Volante, ha accelerato per eludere il controllo ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato in via Roma verso Scampia e trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.