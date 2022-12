A cura della Redazione

Altri interventi di riqualificazione dello stadio "Maradona" di Napoli.

Nella giornata di ieri, la giunta regionale della Campania ha stanziato mezzo milione di euro per i lavori di ristrutturazione da effettuarsi nell'impianto di Fuorigrotta in vista del match di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Inghilterra, in programma il prossimo 23 marzo.

La partita, che vedrà la Nazionale tornare a giocare a Napoli, è quella di esordio degli Azzurri - campioni in carica - nel girone di qualificazione alla competizione continentale che si terrà in Germania.