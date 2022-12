A cura della Redazione

Aggredisce la sorella che si era rifiutata di dargli i soldi, arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare nel Borgo Sant'Antonio Abate.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il congiunto si era recato presso la sua abitazione per estorcerle del denaro, come già accaduto in precedenti occasioni, ed aveva danneggiato la porta d’ingresso tentando di entrare ma, non riuscendovi, aveva asportato delle scarpe per poi allontanarsi. Inoltre, la vittima ha raccontato che la notte precedente il fratello le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata per poi colpirla con un pugno.

Poco più tardi, l’uomo si è ripresentato presso l’appartamento minacciando nuovamente la sorella ma quest’ultima ha contattato ancora una volta la Polizia e gli agenti, subito intervenuti, lo hanno rintracciato e bloccato poco distante dall’abitazione.

Un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.