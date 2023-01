A cura della Redazione

Lite tra due uomini nei pressi di un ufficio postale all'Arennacia a Napoli.

I poliziotti, giunti in vico Polveriera dove era stato segnalato il fatto, hanno individuato e identificato uno di loro per un 43enne napoletano, sottoposto alla misura della libertà vigilata. Lo stesso, poco prima e per futili motivi, dopo aver inveito contro l’altro, era andato a casa per prendere una pistola ma al suo ritorno l’altra persona si era allontanata.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto una pistola giocattolo priva di tappo rosso, pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.