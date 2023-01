A cura della Redazione

Estorce soldi alla madre e la aggredisce, arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia in zona Porta Capuana.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna con delle ferite al volto la quale ha raccontato di essere stata aggredita con calci e pugni dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.