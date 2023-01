A cura della Redazione

Trenta persone evacuate da uno stabile a Napoli, in via Saredegna al civico 47. La palazzina è stata interessata nella serata di ieri da un incendio sviluppatosi in un appartamento a piano terra, forse per il malfunzionamento di una stufa elettrica.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Non ci sono stati fortunatamente feriti né intossicati. Tra gli sfollati anche 4 bambini.

Le fiamme sono state domate ed i residenti hanno potuto rintrare nei loro appartamenti. Inagibile solo quello al piano terra da dove è partito l'incendio.