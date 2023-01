A cura della Redazione

Pistola in casa, arrestato dalla Polizia.

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso l’abitazione in uso ad un uomo. Qui hanno rinvenuto una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e con 6 cartucce.

Un 31enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma e ricettazione.