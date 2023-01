A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tanucci, quartiere San Carlo Arena di Napoli, hanno notato una persona che stava rincorrendo due uomini indicandoli come autori di un furto.

I poliziotti li hanno raggiunti e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccati.

Uno aveva appena trafugato 4 barattoli di Nutella e l’altro un barattolo di miele. Inoltre, gli agenti sono stati raggiunti da un'altra persona, un dipendente di un supermercato ubicato nelle vicinanze, il quale ha raccontato che, poco prima, i due avevano asportato alcuni generi alimentari dagli scaffali, mentre un terzo individuo, per garantire la sua fuga e quella dei complici, lo aveva spintonato facendolo rovinare al suolo per poi far perdere le sue tracce.

Poco dopo, il fuggitivo è stato intercettato in piazza Gian Battista Vico ed è stato bloccato. Aveva una confezione di tonno e altri due barattoli di Nutella.

Due 34enni indiani, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per rapina impropria. Uno è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Un 38enne pakistano, anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 4 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 4 anni 4 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Porto Recanati (MC) nel 2016. Infine, è stato anch’egli denunciato per rapina impropria.