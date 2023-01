A cura della Redazione

Le forti raffiche di vento stanno procurando da questa mattina forti disagi e danni in varie zone di Napoli.

Numerosi gli interventi di Polizia Locale e Protezione Civile con le altre squadre di pronto intervento coadiuvate dai servizi comunali.

In via Aniello Falcone, per il crollo parziale del ponteggio allestito sulla facciata in rifacimento di uno stabile di 4 piani, la strada è temporaneamente chiusa al transito mentre è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, la ditta privata incaricata delle opere edili. L’intervento dovrebbe concludersi nelle prossime ore, rende noto il Comune.

Alle spalle di Piazza Cavour un albero si è abbattuto su due vetture ed un motorino in sosta lungo la carreggiata. I servizi sono al lavoro per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità.

"Se non si interviene in modo serio sul verde pubblico manutenendolo in modo serio e non si controllano bene le impalcature saremo sempre soggetti al fato quando c'è maltempo. I cambiamenti climatici hanno reso sempre più costanti e pericolosi eventi estremi. E' bene prenderne tutti coscienza e agire di conseguenza", dichiarano il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borelli, e il consigliere municipale del Sole che Ride, Rino Nasti.

(foto e video pagina Facebook Francesco Emilio Borrelli)