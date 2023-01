A cura della Redazione

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 18 gennaio, in conseguenza dell'allerta meteo arancione diramata dalla protezione Civile della Regione Campania (in vigore fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio).

Resteranno interdetti anche i parchi e i cimiteri cittadini, nonché il Maschio Angioino.

E' molto probabile che anche i sindaci di altri Comuni del Vesuviano seguiranno l'esempio del primo cittadino di Napoli e chiuderanno le scuole per domani.