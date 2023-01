A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cardinale Guglielmo Sanfelice a Napoli per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato loro un uomo che, poco prima, sull’uscio del negozio dove lavora, l’aveva importunata.

Il soggetto è stato identificato per un 22enne nigeriano con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale. Per lui una denuncia per molestia o disturbo alle persone.