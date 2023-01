A cura della Redazione

Guida sotto l'effetto di alcol e droghe, maxi operazione della Polizia di Stato a Napoli.

Nella notte del 22 gennaio, gli agenti sono stati impegnati in strada, in particolare nelle zone della movida, in virtù di una iniziativa disposta dal Ministero dell’Interno, denominata “drogometro”.

I presìdi sono stati attuati nei pressi di piazza Vittoria e piazza San Pasquale ed ha visto impegnati gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, delle Volanti della Questura di Napoli e del personale medico-sanitario della Polizia di Stato.

Una vera e propria task-force che, nonostante le avverse condizioni meteo, ha portato al controllo di oltre 21 veicoli e 56 persone. Contestati 4 verbali per la guida sotto l’effetto di alcol, uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente denuncia in stato di libertà dei conducenti dei veicoli ed il ritiro delle 5 patenti, per un totale di 60 punti decurtati.

"La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal Codice della Strada e dal codice penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale - si legge in una nota della Polizia di Stato-. Una attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività".