Faida tra clan nei Quartieri Spagnoli, un arresto per un omicidio avvenuto nel 2015.

Il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Arcangelo Trongone, 54 anni, accusato del delitto e di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Ad eseguire il provvedimento restrittivo, gli agenti della Squadra Mobile partenopea.

L’attività investigativa, effettuata con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha consentito agli investigatori della Polizia di Stato di acquisire gravi indizi a carico dell'indagato in merito all’omicidio di Gennaro Fittipladi, ucciso con un colpo di pistola alla nuca il 18 maggio 2015 in via Chiavettieri al Porto.

L'uomo risulta appartenente al clan Trongone, confederato con i gruppi criminali Mariano e Prinno.

L'assassinio sarebbe avvenuto, stando alla tesi accusatoria, con premeditazione e quale ritorsione per punire la vittima, allontanatosi dal clan capeggiato da Angelo Trongone per transitare nelle fila del contrapposto gruppo Sibillo-Guliano-Amirante-Brunetti.