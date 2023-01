A cura della Redazione

Una vera e propria bomba artigianale in casa di un 46enne a Napoli, arrestato dai carabinieri della Compagnia Stella.

I militari hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo un ordigno dal potenziale esplosivo elevato, in grado - secondo gli artificieri intervenuti sul posto - di far saltare in aria un camion.

Durante la perquisizione i carabinieri, coadiuvati anche dai colleghi del Promnto Intervento e dell'Unità cinofila di Sarno, hanno trovato anche quattro proiettili calibro 38 e sequestrato un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso installato abusivamente lungo le pareti esterne della casa. L'area è stata messa in sicurezza.

In una zona condominiale dello stabile, infine, sono stati sequestrati a carico di ignoti 33 grammi di hashish.