A cura della Redazione

Hanno appena 16 anni le due ragazze denunciate a Napoli per aver trafugato merce in un negozio a via Scarlatti, nel quartiere Vomero.

Gli agenti di Polizia del locale Commissariato sono intervenuti in un esercizio commerciale per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che due giovani donne erano state fermate da un addetto all’accoglienza in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nell’uscire dallo store poiché avevano asportato diversi prodotti nascondendoli negli zaini. Inoltre, hanno constatato che la merce, del valore di circa 655 euro, era stata danneggiata.

Le due poco più che adolescenti sono state denunciate per furto aggravato ed affidate ai genitori.