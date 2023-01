A cura della Redazione

In sella allo scooter, non si ferma all'alt e travolge carabiniere.

E' accaduto in corso Arnaldo Lucci a Napoli, dove un 18enne stava transitando con il motorino e stava per essere fermato dai militari a causa di alcune manovre azzardate nel traffico cittadino.

Il ragazzo, però, anziché arrestare la corsa ha proseguito prendendo in pieno il carabiniere, per poi essere sbalzato egli stesso a terra dopo un volo di diversi metri. Stando a quanto si apprende, il centauro non aveva il casco.

Entrambi sono ricoverati in ospedale, le loro condizioni sarebbero gravi.