La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei persone, di età comrpesa tra i 18 e i 23 anni.

In carcere vanno i fratelli Ciro e Nicola Minieri, di 23 e 22 anni. Sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso, il 6 marzo 2022, una rapina a mano armata di due orologi marca Rolex di ingente valore, in concorso con Raffaele D’Avino, 19 anni, sottoposto, invece, per gli stessi fatti, alla misura degli arresti domiciliari;

Ai domiciliari invece Luigi Ammendola, 18 anni, Nicodemo De Stefano, 19 anni, e Francesco Pio Miano, anch'egli 19enne, gravemente indiziati di aver illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole, in concorso con Nicola Minieri ed alcuni minorenni.