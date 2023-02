A cura della Redazione

Sfugge all'alt della Polizia, preso dopo un inseguimento. I Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli in largo Sermoneta hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Posillipo, ha abbandonato la vettura per proseguire la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 22enne napoletano che, tra l'altro, è risultato destinatario di un provvedimento di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con conseguente ordine di carcerazione, emesso lo scorso 10 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, dovendo espiare la pena di 8 mesi e un giorno di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2017 ed il 2018.

Il ragazzo è stato così denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed arrestato per la misura cautelare a cui era stato sottoposto. Gli agenti, infine, gli hanno contestato tre violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida senza patente e guida di veicolo sottoposto a sequestro.