A cura della Redazione

Controlli della Polizia al Rione Traiano a Napoli. Gli agenti del Commissariato San Paolo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale dei Vigili del Fuoco, hanno identificato 49 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati due veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate due violazioni del Codice della Strada per guida con patente sospesa e guida di veicolo già sottoposto a sequestro; inoltre, è stato controllato un esercizio commerciale.

In uno stabile di via Catone è stata rinvenuta, nascosta in una cassetta di diramazione dell’impianto elettrico dei citofoni, una busta con 8 involucri contenenti circa 70 grammi di cocaina, 5 panetti di hashish del peso di circa 450 grammi, 4 buste con circa 200 grammi di marijuana e 9 cartucce di vario calibro.

Infine, scoperto in un vano cantinato un televisore collegato ad un impianto di videosorveglianza e, nascosti nei muri perimetrali, un impianto completo di dispositivi di gestione delle immagini, cavi di collegamento, modulatori ed una microcamera.